القوات الحكومية تسيطر على قرى وجبال في جبل حبشي ومقبنة غربي تعز

سيطرت القوات الحكومية، اليوم السبت، على عدد من القرى والمواقع في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثيين.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على قرى القوز والمدافن والقاعدة وجبل عقاب الاستراتيجي في مديرية جبل حبشي، كما أحكمت سيطرتها على مرتفعات الزوم والشاهد في قرية قهبان وقرية النجد.

وأشار إلى إن المعارك ما تزال مستمرة في أطراف منطقة الكديحة بمديرية مقبنة.

وبحسب المصدر، فإن تلك السيطرة جاءت ضمن عملية عسكرية تهدف إلى قطع طريق إمدادات الحوثيين إلى قرى جنوب غرب جبل حبشي ومنطقة الكدحة في مديرية المعافر.