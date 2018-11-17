الرئيس «هادي» يظهر في الولايات المتحدة ليبدد شائعات تدهور صحته

ظهر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم السبت في الولايات المتحدة الأمريكية، ليقطع شائعات تداولها نشطاء وموالون لجماعة الحوثيين حول تدهور صحته.

ووفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس هادي في مقر إقامته بكليفلاند السفير عبدالله الحضرمي، بمناسبة تعيينه نائباً لوزير الخارجية.

وأكد هادي على أهمية دور البعثات الدبلوماسية اليمنية في مختلف بلدان التمثيل، وضرورة تفعيل دورها ومكانتها لشرح وبلورة واقع اليمن وما يمر به من معاناة جراء تداعيات الحرب الانقلابية الحوثية.

وشدد على «أن تقوم البعثات الدبلوماسية بنقل صورة الوضع في البلاد وما يعانيه الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتوضيح الجرائم التي ترتكبها تلك المليشيات ضد أبناء اليمن، والانتصار لإرادة شعبنا اليمني وإيصال رسالته الحقة دون تزييف».