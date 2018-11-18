مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين بينهم طفل بقصف للحوثيين في حيران بحجة

قُتل أربعة مدنيين وأُصيب طفل وامرأة اليوم الأحد، بقصف شنه المسلحون الحوثيون على منزل في مديرية حيران بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، حسبما قال مصدر محلي.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين شنوا قصفاً مدفعياً على قرية الظَهر جنوب مركز مديرية حيران، وإن إحدى القذائف استهدفت منزل علي خميس الحيراني، مما أدى إلى مقتله مع زوجته وابنتيه.

وأضاف إن طفل الحيراني الوحيد والبالغ من العمر ثمانية أشهر أُصيب بجروح بليغة، بعد أن طالته عدة شظايا متفرقة في جسده، كما جُرحت امرأة أخرى من الأسرة المجاورة.

ويشن الحوثيون بشكل متكرر بالمدفعية قرى ومنازل المدنيين في مديرية حيران الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وغالباً ما يسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى، حيث قُتل يوم الخميس الماضي مدنياً وأُصيبت زوجته وابنتاه بقصف مماثل.