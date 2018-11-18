6 طالبات أُصبن في الحادث.. اغتيال نائب قائد قوات الحزام الأمني في عدن

أفاد مصدر أمني في مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، اليوم الأحد، إن مسلحين مجهولين اغتالوا مسؤولاً أمنياً بارزاً في قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابل من النيران على نائب قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، العميد أسعد غرامة أمام مدرسة الفردوس للطالبات بحي إنما في عدن.

وأضاف نقلاً عن شهود عيان إن غرامة كان يستقل سيارة من نوع "هايلوكس" في الحي، وعند مروره أمام مدرسة الفردوس أطلق عليه مسلحون مجهولون النار، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشار إلى إن النيران اخترقت بوابة المدرسة، ما أسفر عن إصابة 6 طالبات ومعلمة، منهن طالبتين تعرضتا لإطلاق نار مباشر فيما البقية أُصبن بالشظايا، وعلى الفور نُقلن للمستشفى.

وأشار إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.