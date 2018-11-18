وكالة: الدرونز الأمريكي نفذ في اليمن 176 غارة خلال العامين الماضيين قتلت أكثر من 300 شخص



قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إن عدد الغارات التي نفذتها طائرات أمريكية خلال سنتين من حكم الرئيس دونالد ترامب تفوق عدد الغارات التي شنت طوال فترتي حكم سلفه باراك أوباما.



وحسب تقرير نشرته أسوشيتد برس فإن إدارة ترامب شنت خلال عامي 2017 و 2018 من حكمه 176 غارة جوية بواسطة طائرات بدون طيار على اهدف مدنية وعسكرية في اليمن.



وحسب التقرير الذي يحكي قصة محاولة إنقاذ طفل من القاعدة والدرونز في شبوة وترجمه وأعاد نشره المصدر أونلاين فقد أسفرت هذه الغارات عن مقتل اكثر من 300 شخص من اعضاء تنظيم القاعدة والمدنيين.



وأشار التقرير إلى أن هذا الكم الكبير من الغارات يفوق عدد الغارات التي نفذت طوال ثمان سنوات من حكم بارك اوباما والتي بلغت 154 غارة.



واستندت اسوشيتد برس في في إحصائيتها الى رصد ومتابعة للغارات وروايات من أفراد أسر الضحايا وشهود العيان في المناطق التي شنت فيها الغارات .



وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية اليمن واحدة من أكثر مناطق نشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وأن الإظطرابات والصراع المسلح الذي تشهده المنطقة مكن للمتطرفين من تحقيق حضور أكبر.



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