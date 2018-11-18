تقدم عسكري كبير للقوات الحكومية في عاهم بحجة إثر معارك ضد الحوثيين

بسطت القوات الحكومية اليوم الأحد سيطرتها على ما تبقى من القرى المجاورة لمثلث مديرية عاهم، في محافظة حجة (شمال غربي البلاد)، إثر عملية عسكرية لقوات المنطقة العسكرية الخامسة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي.

ووفق مصادر عسكرية ميدانية أكدت لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على عدة قرى واقعة شرق وشمال المثلث وهي بني الهَيج والطِين والرَّد والدْرَيحَية وشُعب والبَز والشَبَاتِية.

وأضافت إن المعارك ما تزال مستمرة لتطهير ما تبقى من القرى.

وشنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية على تجمعات وتعزيزات الحوثيين نتج عنها تدمير عربة عسكرية (طقم)، كانت تقل عدداً من المسلحين الحوثيين.

وكانت القوت الحكومية قد اقتربت من السيطرة على مثلث مديرية عاهم الاستراتيجي، في وقت سابق.

وتكمن أهمية المثلث كونه يربط بين مديريات حرض وميدي شمالاً، وحيران جنوباً، ومديريات حجور ومستبا وبكيل المير شرقاً، وهو شريان حيوي يربط محافظات صعدة وعمران بحرض وميدي والحديدة.

وفي حال السيطرة عليه فإن ذلك سيمثل ضربة عسكرية كبيرة للحوثيين في الحديدة، كونه لا يقل أهمية عن قطع الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة.