المهرة.. لقاءات وبيانات تتفق في مطالب التحقيق في قتل محتجين

تتواصل في محافظة المهرة (شرقي البلاد) اللقاءات لمناقشة تداعيات حادثة مقتل متظاهرين وإصابة آخرين، الأربعاء الماضي، بعد اعتراضهم على استحداث نقطة أمنية.

وطالبت البيانات المنبثقة من اللقاءات المختلفة بإجراء تحقيق شفاف ومحاكمة المتسببين في الحادثة، غير أنها اختلفت في موقفها من التواجد العسكري السعودي في المحافظة.

اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، حذرت من انزلاق المحافظة في أتون الفوضى داعية القيادة الشرعية إلى تدارك ما يمكن تداركه.

وبحسب بيان للجنة المنظمة للاعتصام حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، أعلنت «اللجنة مواصلة طريقها النضالي السلمي داعية الشعب الوقوف صفاً واحداً لحمايـة البلاد من الأطماع السعودية التي لم تعد خافية على أحد».

وأكد البيان استمرارها ومواصلتها للنضال السلمي حتى إخراج القوات السعودية من المحافظة.

وطالب القيادة الشرعية بمحاكمة المتسببين بهذه الجريمة البشعة وإقالة المحافظ راجح باكريت من منصبه ومحاسبته على جرمه لكونه المسئول عن هذه الجريمة، وفقا للبيان.

واعتبر أن ما يحدث في محافظة المهرة منذ عام تقريبا من سلوكيات مستفزة وخارقة للسيادة الوطنية، وغير مرحب بها من كافة الشعب والتي تأتي تحت عباءة إعادة الإعمار هي دليلٌ واضح على خروج التحالف عن أهدافه المعلنة وتحوله الى احتلال.

ودعت اللجنة التنظيمية للاعتصام لفعالية، الجمعة المقبلة، تحت شعار «شهداء النضال السلمي في المهرة».

من جهة أخرى، ناقش لقاء موسع، أمس السبت، لشيوخ وأعيان ووجهاء مديرية حصوين بمحافظة المهرة -والتي حصل فيها التوتر-الأوضاع والمستجدات على مستوى المديرية والمحافظة تلبية لدعوة الشيخ صالح محمد بن عليان وكيل المحافظة.

وأكد بيان اللقاء الموسع على وقوف أبناء مديرية حصوين إلى جانب الشرعية الدستورية ووقوفهم إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وعبروا عن إدانتهم واستنكارهم لحادثة القتل التي حصلت في نقطة الانفاق صبيحة الأربعاء الماضي، محملين المسؤولية من كان السبب في القتل مطالبين بلجنة تحقيق محايدة لكشف ملابسات الحادث وتسليم القاتل إلى العدالة.

ودعا البيان التحالف بتجنيد أبناء المديرية في المعسكر الموجود في المديرية.

وقال إنه من حق السلطة المحلية واللجنة الأمنية في المحافظة استحداث المراكز والنقاط الأمنية لحفظ الامن والاستقرار بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للساكنين.

والأربعاء الماضي، قتل متظاهران وأصيب آخرون بمحافظة المهرة وسط تضارب في الروايات بين السلطة والمعتصمين في ظل تجاهل من القيادة الشرعية.