اللواء 35 مدرع: ما حدث من محاولة اغتيال لـ«الشمساني» خطأ فردي

قال اللواء 35 مدرع إن تعرض العميد ركن عبدالرحمن الشمساني، لإطلاق نار من قبل نقطة أمنية مشتركة بين قطاعي اللواء 35 وقوات الأمن الخاص في مدخل مدينة النشمة بمديرية المعافر ريف محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، كان خطأ فردي.

وأوضح بيان نُشر على الصفحة الرسمية للواء 35 مدرع إن الحادثة ناتجة عن «أخطاء فردية وفعل غير مسؤول من قبل نقطة أمنية مشتركة بين قطاعي اللواء والأمن الخاص».

وأشار إلى أن اجتماعا ضم كلا من العميد ركن عدنان الحمادي، والعميد ركن عبدالرحمن الشمساني، والعميد ركن جميل عقلان بحضور وكيل المحافظة محمد عبدالعزيز الصنوي والعقيد فؤاد الشدادي، لمناقشة الحادثة وتوقيف جميع أفراد النقطة واحالتهم للتحقيق.

وقال البيان إن الاجتماع أقر «تشكيل لجنة مشتركة من قطاعات ألوية الجيش الوطني باللواء 35 واللواء 17 وقطاع الأمن الخاص لمتابعة استكمال التحقيق ومعاقبتهم وفق القوانين العسكرية».

وأشاد بالموقف المسؤول لقائد اللواء 17 مشاة وتعامله بحنكة عسكرية ومعالجة الموقف وإحالة أفراد النقطة إلى التحقيق.

وأضاف إن الاجتماع رفع كافة النقاط الأمنية المستحدثة حسب قرار اللجنة الأمنية الموقع من رئيس اللجنة الأمنية وقيادة المحور ووكيل المحافظة للدفاع والامن من منطقة هيجة العبد وحتى مدخل تعز، وتسليم النقاط من هيجة العبد وحتى نجد قسيم إلى قوات الأمن الخاص.