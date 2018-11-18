مصدر عسكري: «الحمادي» لم يتعرض لمحاولة اغتيال وإطلاق النار كان عرضي

قال مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع اليوم الأحد، إن قائد اللواء العميد عدنان الحمادي لم يتعرض لمحاولة اغتيال أمس السبت، في مديرية المعافر بريف محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، وإن إطلاق النار كان عرضياً تماماً.

وأبلغ «المصدر أونلاين» ضابط عسكري في اللواء 35 مدرع، إن شخصاً اشترى سلاحاً من أحد التجار بسوق الأحد بمديرية المعافر، وقام بتجربته بثلاث طلقات نارية في الهواء فقط، تزامنا مع مرور موكب العميد الحمادي.

وقال إن إطلاق النار لم يكن يستهدف الحمادي ولا موكبه من قريب أو بعيد.

وأشار إلى إن الحمادي يستقل مدرعة عسكرية ويرافقه عدد من الأفراد يستقلون عدداً من الأطقم، ولا وجود لأي إصابات بين مرافقيه أو أثر لإطلاق نار على أي من السيارات والأطقم المرافقة.

وأوضح «ما حدث أمر عرضي وغير مخطط بالمطلق، من شخص كان يجرب سلاحاً اشتراه وقتها».

ولفت المصدر إلى إن مرافقي الحمادي اعتقلوا ذلك الشخص ويدعى عبدالله دغبش وآخر معه يدعى عبدالمجيد عبدالقادر الزبيري، واقتادوهما إلى سجن يتبع المعسكر.

وكان مصدر عسكري قال لـ«المصدر أونلاين»، إن قائد اللواء عدنان الحمادي تعرض لمحاولة اغتيال عند مرور موكبه بسوق الأحد، وإن مرافقي القائد العسكري اعتقلوا اثنين من مطلقي النيران بعد أن اشتبكوا معهم.

وأضاف إن الاستخبارات العسكرية للواء 35 مدرع ضبطت «8 عناصر إرهابية بحوزتها عبوات ناسفة، وأدوات متفجرة وباشرت إجراءات التحقيق مع عناصر الخلية، لمعرفة دوافعها، والجهة التي تقف خلفها».