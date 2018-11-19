الحوثيون يعلنون ايقاف إطلاق الصواريخ على السعودية واستعدادهم وقف المعارك

أعلنت جماعة الحوثيين فجر اليوم الاثنين، عن مبادرة لوقف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية، استجابة لجهود المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث.

جاء ذلك على لسان محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، في تصريحات نقلتها قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين، إن «المبعوث الدولي تواصل بنا وطلب إيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة دعما لجهوده وتعزيز السلام».

ووجه الحوثي جماعته بوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية، وقال إن ذلك يأتي لقطع مبرر استمرار الحرب من قِبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال «إذا كان تحالف العدوان (التحالف العربي) يريد السلام فنحن على استعداد لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كافة الجبهات».

وأشار إلى إن اليمن يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اعتزامه عقد جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية، «قريبا» في جنيف بسويسرا.