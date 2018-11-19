المركزي يعلن خفض أسعار الصرف والريال اليمني يواصل تحسنه

أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الاثنين عن خفض سعر الصيرفة للريال اليمني، أمام النقد الأجنبي، في الوقت الذي تشهد العملة المحلية تحسناً كبيراً.

ووفق النشرة الصادرة عن قطاع الرقابة في البنك، أعلن المركزي اليمني عن خفض سعر صرف الدولار إلى 548 ريالاً، بعد ان كان سعره الرسمي 585 ريالاً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعاد البنك دعم التجار في استيراد المواد الغذائية والمحروقات، الأمر الذي ساهم في إعادة الثقة للعملة المحلية، حيث تحسن الريال اليمني في السوق الموازية وتراجع سعر الصرف من 750 ريالاً إلى 600 للدولار.

وقال مصرفيون لـ«المصدر أونلاين»، إن السياسة النقدية الجديدة للبنك ساهمت في توفير النقد الأجنبي في السوق المحلية، على عكس الأيام السابقة والتي شهدت انعدام لوفرة العملة الصعبة.