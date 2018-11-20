العاهل السعودي: وقوفنا إلى جانب اليمن كان واجباً للتصدي لعدوان مليشيات مدعومة من إيران

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، إن وقوف بلاده إلى جانب اليمن كان واجبا، مؤكدا دعمه لجهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن.









وأضاف الملك سلمان في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، لهذا العام، " ان وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خيارا بل واجبا اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران".





وأضاف أن المملكة "تدعم التوصل لحل سياسي بشأن الأزمة اليمنية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل".







وتابع الملك سلمان: "لقد دأب النظام الإيراني على التدخل في الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة".







داعيا إلى وضع حد لبرامج طهران النووية والصاروخية الباليستية. مؤكدا ان "المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها"