الريال اليمني يواصل تحسنه وسعر صرف الدولار يهبط إلى 565

واصل الريال اليمني تحسنه خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية بعد ساعات من إعلان البنك المركزي اليمني، تحديد سعر الصرف للتجار بـ548 ريالاً، اليوم الاثنين.

وقال مصرفيون في العاصمة صنعاء لـ«المصدر أونلاين»، إن سعر الصرف وصل إلى 565 للدولار، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 150 ريالاً يمنياً.

وكان سعر الصرف وصل في نهاية سبتمبر الماضي إلى 770 ريالاً للدولار في صنعاء و800 في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، قبل أن تتدخل الحكومة الجديدة في وضع معالجات جادة.

وأعلنت الحكومة اليوم في اجتماع لها، الالتزام الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المناطق في اليمن وفق مصدر حكومي.

وكلفت وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي.