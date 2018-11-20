مقتل خبير متفجرات عراقي الجنسية وهو يقاتل في صفوف الحوثيين بالحديدة

لقي خبير متفجرات عراقي الجنسية مصرعه على يد القوات الحكومية في مدينة الحديدة (غربي اليمن)، وهو يقاتل في صفوف مسلحي جماعة الحوثيين.

ونعى عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي خبير المتفجرات العراقي الحاج ابراهيم ثورة، «الذي يشارك في معارك الحديدة مع أنصار الله في اليمن.. وداعاً يا شهيد الله وهنيئاً للجنة بكَ».

لكن لم يورد العراقيون تفاصيل وظروف مقتل ثورة، لكنه على الأرجح قُتل قبل توقف معارك الحديدة.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية عن تواجد العشرات من خبراء حزب الله وعراقيين شيعة، يقاتلون في صفوف الحوثيين، بل إن البعض من اللبنانيين والعراقيين يعدون خبراء عسكريين بارزين لمسلحي جماعة الحوثيين.