مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يدعو لوقف القتال وتطبيق هدنة فورية في اليمن

وزعت بريطانيا مشروع قرار حول اليمن في مجلس الأمن، اليوم الاثنين، يدعو الأطراف لوقف الأعمال العدائية في الحديدة ويطالب بوقف جميع الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية في اليمن.

ويحث القرار الذي ما يزال قيد الدراسة، ويسعى إلى عقد مفاوضات سلام في السويد لإنهاء الحرب الدائرة منذ 2015، على تطبيق هدنة فورية في ميناء الحديدة (غربي البلاد).

ويحدد القرار للأطراف مهلة أسبوعين لإزالة كافة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، كما يدعو لوقف الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة ضد دول المنطقة.

ويدعو المجتمع الدولي لدعم التمويل والدعم للعمليات الإنسانية، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود.