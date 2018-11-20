متحدث التحالف: ندعم الحل السياسي باليمن والعملية العسكرية مستمرة

قال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الإثنين، إنه يدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لإيجاد حل سياسي، مؤكدًا استمرار عملياته العسكرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، للحديث عن آخر تطورات العمليات العسكرية في اليمن.

وردا على سؤال بشأن طرح الحوثيين مبادرة تفضي إلى وقف إطلاق الصواريخ، قال المالكي، إن التحالف يدعم كافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لإيجاد حل سياسي في اليمن، من دون تفاصيل.

ومساء الأحد، طرح الحوثيون مبادرة تفضي إلى وقف إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات، «بغية التوصل لسلام عادل»، ولـ«إسقاط أي مبرر لاستمرار العدوان»، وذلك بعد تواصلهم مع المبعوث الأممي، وفق بيان.

وذكر المالكي أن قوات التحالف اعترضت، صباح اليوم، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه المملكة، دون تفاصيل.

وعن العمليات العسكرية في اليمن، أكد المالكي «استمرارها ويتم استهداف الإمدادات القادمة للحوثيين». مشيرا إلى أن «استمرار العمليات أصبحت ضرورة إنسانية أكثر منها عسكرية خاصة في الحديدة (مدينة ساحلية غربي اليمن)».