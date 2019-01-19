مقتل عشرة حوثيين من مديرية واحدة بينهم شيخ قبلي بارز ونجليه في حرض

قُتل عشرة مسلحين حوثيين بينهم زعيم قبلي بارز ونجليه، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة (شمال غربي البلاد)، حسبما قال مصدر محلي اليوم الخميس.





وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الزعيم القبلي عباس المعمري ونجليه لقوا حتفهم على الفور، مع سبعة آخرين حين كانوا يقاتلون في صفوف الحوثيين، ضد القوات الحكومية، قب أن تستهدفهم الغارة الجوية.





وتشهد مديرية حرض قتالاً مستمراً بين القوات الحكومية والحوثيين، وتركز القتال في عمليات كر وفر.





وتحول القتال إلى حرب استنزاف كبيرة للحوثيين، حيث بلغ قتلاهم من مديرية الشاهل لوحدها ما يقارب من ثمانمئة قتيل، في عدد من الجبهات أبرزها جبهة حرض.





أسماء القتلى:

١-الشيخ عباس المعمري

٢-اسامه عباس المعمري

٣-وليد عباس معمري

٤-علي يحيى بن معلي

٥-ابو علي الرغواني

٦-ابو علي الاشول

٧-علي عبدلله عريفه

٨-محمد احمد الجرب

٩-يحيى محمد الأشول

١٠-حسين محمد مزيقر