حريق هائل في شركة تجارية جنوبي الحديدة إثر قصف مدفعي للحوثيين

اندلع حريق هائل في شركة تجارية جنوبي مدينة الحديدة (غربي البلاد) فجر اليوم الخميس، جراء القصف المتقطع الذي يشنه المسلحون الحوثيون في ظل الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 18 ديسمبر الماضي.





وقال شهود عيان لـ«المصدر أونلاين»، إن القصف المدفعي نجم عنه حريق كبير في أحد المباني التابعة لشركة «تهامة» التجارية، وهي إحدى شركات مجموعة «إخوان ثابث» في منطقة كيلو7 جنوبي المدينة.





ولم يورد الشهود مزيد من التفاصيل، كما لم يصدر عن المجموعة أي بيان.





ويأتي ذلك، في الوقت الذي اندلعت معارك بين الحوثيين والقوت الحكومية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة باتجاه شارع الخمسين وأطراف حي 7 يوليو، شرقي المدينة.





ورغم تواجد فريق المراقبين الدوليين في المدينة بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت منذ أواخر ديسمبر، إلا إنه فشل في إلزام الأطراف بوقف إطلاق النار الشامل.