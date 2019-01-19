نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال غربي مدينة تعز

نجا العقيد عبده حمود الصغير رئيس عمليات اللواء 17 مشاة التابع للقوات الحكومية من محاولة اغتيال نفذها مسلحون، اليوم الخميس، غربي مدينة تعز (جنوب غربي البلاد).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحاً يُدعى هشام الطيب وهو يقود عدداً من المسلحين، أطلقوا النار على عربة (طقم) تقل العقيد عبده حمود قرب مبنى الأمن السياسي في شارع المرور.

وأسفر هذا الهجوم المسلح عن إصابة اثنين من أفراد حماية العقيد عبده حمود بجروح خطيرة، استدعت نقلهم إلى المستشفى.

وتزايدت في الفترة الأخيرة محاولات الاغتيال للقيادات العسكرية في ريف ومدينة تعز الخاضع معظمها لسيطرة القوات الحكومية، بنيران مسلحين يتبعون عصابات مسلحة وجماعات خارجة عن القانون.