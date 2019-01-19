تظاهرة في عدن تندد بإخفاء وتصفية مواطنين وتهتف "برع برع يا إمارات"

شهدت العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) صباح اليوم الخميس مظاهرة منددة بممارسات القوات الإماراتية وهتفت ضد التحالف والإمارات.







وتجمع عشرات الشبان عند جولة كالتكس استجابة لدعوة وجهتها أسرة الشاب المخفي قسرياً ياسر الكلدي التي تطالب بالكشف عن مصيره، وردد المتظاهرون شعارات رافضة لممارسات القوات الإماراتية في عدن وهتفوا "برع برع يا إمارات".





وتقول أسرة الكلدي إنه تم اعتقال نجلهم "ياسر" من منزله في مدينة عدن بعد إنهاء سيطرة مليشيات الحوثيين على المدينة عام 2015 ومنذ ذلك الوقت لم تعرف عنه عائلته أي معلومات.





وحسب مصادر مقربة من أسرة الكلدي فإن هناك تسريبات عن قيام (أبو اليمامة) وهو قائد ضمن تشكيلة الحزام الأمني وهي فصيل مسلح أنشأته وتموله دولة الإمارات ومتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد نشطاء ومدنيين وإحتجاز وتعذيب آخرين في سجون سرية في محافظات جنوب البلاد.