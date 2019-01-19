مسؤول في الأمم المتحدة: «كاميرت» وفريقه في أمان بعد حادثة إطلاق النار في الحديدة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت وفريقه في أمان بعد حادثة إطلاق النار في مدينة الحديدة (غربي البلاد).



وذكر في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، إنه سيدلي بمعلومات أكثر في وقت لاحق.



وهاجم مسلحو جماعة الحوثيين اليوم الخميس، فريق المراقبين الدوليين بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت وأطلقوا عليه النار جنوبي الحديد، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.



وقال مراسل «المصدر أونلاين» إن مسلحين حوثيين أطلقوا النار على كاميرت وفريقه أثناء تفقد الأخير للأضرار التي طالت أماكن القصف فجر اليوم، وهو في طريق عودته للمدينة عقب لقاء مقتضب باللجنة الحكومية.



ولم يسفر الحادث عن أضرار كون السيارات التابعة للأمم المتحدة كانت مدرعة.