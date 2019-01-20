أمنية شبوة تعلن السيطرة على توتر "العقلة" وتؤكد: الحادثة مدفوعة من جهات وسنعاقب المتورطين

أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) إنهاء أعمال التقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 في العقلة إلى قطاع 4 عياذ والتي قامت بها مجاميع مسلحة، صباح السبت.

وقال بيان صادر عن اجتماع اللجنة الأمنية، حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، إن المجاميع المسلحة مدفوعة من جهات ترغب في زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العامة.





وأكد البيان أن قوات الجيش تمكنت من تأمين المنطقة التي حدثت فيها أعمال التقطع مشيراً إلى أن تدخل قوات الجيش جاء بعد استنفاد كل الجهود وتعنت المجاميع المسلحة.





واوضح البيان، أن المجاميع المسلحة "تتبع المدعو فارس ناصر صالح الخبيلي مشيرا إلى تسببها بأضرار كبيرة وتوقيف الإنتاج واتخاذ شركة OMV قراراً بإخلاء الموقع وتسريح العمال والمقاولين الأمر الذي سيؤدي الى حرمان المحافظة من نسبة الـ20%".





وأكد البيان أن كل من تورط في هذه الأحداث سيكون عرضة للإجراءات القانونية ولن يفلت من العقاب وسيحال لأجهزة الضبط القضائي.





وبينت اللجنة أن وزارة النفط وجهت شركة OMV بإنزال مناقصة لنقل النفط الخام من قطاع S2 الى قطاع 4 تكون حصرية بين أبناء محافظة شبوة المتوفرة فيهم الشروط والمعايير المتبعة وبدأت الشركة في التحضير لإنزال المناقصة.





وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت،صباح السبت، بين مجاميع مسلحة وقوات عسكرية بعد اعتراضها طريق قاطرات نفطية.