التحالف يعلن تدمير قدرات الطائرات المسيّرة للحوثيين في سبعة مواقع بصنعاء

التحالف يشن عدة غارات على مواقع في صنعاء

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم الأحد، إن التحالف نفذ عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في سبعة مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء.

وأوضح «إن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل»، حسبما نقلت عنه وكالة «واس» السعودية الرسمية للأنباء.

وقال إن «العملية شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتياً، لوجستياً وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب».

وبيّن المالكي إن «الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الاطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية».

وأكد إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.