مقتل 5 خبراء أجانب في نزع الألغام بانفجار في مدينة مارب

قال مصدر أمني حكومي اليوم الأحد، إن خمسة خبراء أجانب في نزع الألغام قُتلوا بانفجار حدث في مبنى مخصص لتدريب فرق نزع الألغام في مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء).





وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الانفجار حدث في مبنى مشروع مركز الملك سلمان لنزع الألغام «مسام»، في أطراف مدينة مارب، بعد أن كان يتم نقل مجموعة من الألغام تمهيداً لتفجيرها.





وأشار إلى إن أحد الألغام انفجر مما تسبب بالانفجار الكبير، وعلى إثره قُتل 5 خبراء أجانب، دون أن يورد المصدر معلومات أكثر حول جنسياتهم.





وقال إن المبنى التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة كان يتم فيه تدريب خبراء محليين على نزع الألغام.