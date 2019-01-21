الدولار= 600.. مضاربة الصرافين تواصل انهيار الريال وارتفاع في أسعار السلع

تواصل العملة المحلية انهيارها بعد يوم من الكشف عن فضيحة البنك المركزي اليمني ونهب المحافظ ومسؤولين آخرين في شهر واحد مبلغ 9 مليارات ريال جراء المضاربة بالعملة، وهذا المبلغ لشهر واحد فقط ولمبيعات الريال السعودي فقط.

وقال صرافون لـ«المصدر أونلاين»، إن سعر الدولار وصل اليوم الاثنين إلى 600 ريالاً، مرتفعاً قرابة 80 ريالاً في ظرف يومين فقط، فيما وصل الريال السعودي إلى 160 ريالاً، وإن الارتفاع يعود إلى المضاربة بين الصرافين فقط.

وكان السوق أغلق أمس عند سعر 560 ريالاً للدولار، وفتح عند سعر 600، وحصل ذلك الارتفاع في الوقت الذي كان السوق مغلقاً.

وبشكل مباشر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات كبيرة، فيما امتنع تجار عن بيع المواد الأساسية، حتى استقرار سعر الصرف، فيما ارتفعت أسعار المحروقات من جديد.